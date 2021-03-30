В Тульской области поймали карманника Фото: Алексей ФОКИН

32-летний мужчина лишился мобильника и кошелька с банковскими картами, проводя время в кафе в Новомосковске. Как выяснилось обокрал его 33-летний ранее судимый житель Узловой. Воспользовавшись тем, что жертва отвлеклась, он вытащил из куртки чужое имущество незаметно для законного владельца и поспешил скрыться.

Однако в ходе изучения записей камер видеонаблюдения, сотрудники полиции сумели определить вероятного подозреваемого. Похищенное у него обнаружено и изъято. Злоумышленник признался в содеянном, и теперь на него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.