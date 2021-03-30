Из исправительной колонии — в парк памяти: заключенные в Тульской области восстановили фюзеляж вертолета МИ-8 Фото: материалы пресс-служб

Все необходимые ремонтные и реставрационные работы, которые осуществляли осужденные, трудоустроенные в авторемонтной мастерской производственного участка ИК-7 УФСИН России по Тульской области, завершены. Теперь отслужившая свой боевой век «грозная машина» только и ждет своего часа, чтобы в преддверии Дня Победы стать частью экспозиции военной техники в музее под открытым небом.

В исправительную колонию №7 корпус вертолета МИ-8 в разобранном виде поступил летом прошлого года. Осужденные восстановили внешний вид списанного вертолета, провели кузовные и лакокрасочные работы. Каждый этап восстановительных работ проводился тщательно, с учетом всех необходимых требований, тем более, что имелся запас по времени.