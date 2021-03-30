Где в Туле 30 марта не будет света Фото: Алексей ФОКИН

Так, до 12.00 обесточены будут: ул. Лейтейзена, 12-б, 76, 12-в, пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 26-40; ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42; ул. Орловская, 9; ул. Серебровская, 36, ул. М. Смирнова, 92-122, 109, 90, а также в п. Михалково: пер. Колхозный, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 5-а, 8-а, 9-а, 12-а, 14-а, 22-а, 153-19 ; ул. Колхозная, 122-158, 101-а, 148-а, 81-115, 99-а, 154-а, 91-а, 115-а; ул. Косогорская; 1-й-2-й-3-й-4-й 5-й Михалковские пр-ды; ул. Воронежская; ул. Тверская; ул. Саратовская; 12 ж/д Западнее д. Михалково; ул. Российская, 1, 2, 3; ул. Волжская; ул. Михалковская; ул. Невская; ул. Самарская; ул. Окская; ул. Балтийская; ул. Смоленская; ул. Донская.

До 16.00 без электричества останутся адреса: Новомосковское ш, 36-38, 56-58, ул. Комарова, 4-24, 3-19; ул. Вильямса, 1-29, 29-а; ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 1, 2, 4; ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36; ул. Панфиловцев, 1-11, 6-16; ул. Кутузова, 57, 59.

До 17.00 по адресам: 25-й пр-зд, 10, 12, 14, 1-17, 2-а, 49; 10-й пр-зд, 80-104, 95-123; 22-й пр-зд, 3-25, 4-28; 23-й пр-зд, 3-24; 31-й пр-зд, 2-32; 12-й пр-зд, 45-61, 47-а-56-а; ул. Кап. Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69-85, 72-90; 28-й пр-зд, 43, 56, 58; 24-й пр-зд, 1-21 , 2-24.