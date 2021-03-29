В Тульской области планируется возобновить работу дневных отделений для пенсионеров Фото: Алексей ФОКИН

В связи со снятием режима самоизоляции для граждан старше 65 лет возобновляют деятельность социальные учреждения, работающие по принципу дневных полустационаров. При строгом соблюдении противоэпидемических требований - все они обеспечены дезинфицирующими и защитными средствами.

Многолетний опыт показывает, что курс реабилитации в дневных отделениях ежегодно проходят более 2 тысяч человек. В прошлом году из-за ограничений их услугами воспользовались только 283 человека.