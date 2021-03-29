«Золотая шайба» в Туле нашла своих обладателей Фото: материалы пресс-служб

В нынешнем году в турнире приняли участие порядка 320 юных хоккеистов из 19 команд – почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне. В сезоне-2020/2021 в турнире участвуют ребята из девяти муниципальных образований, в следующем году география расширится за счет развития инфраструктуры хоккея.

Соревнования проводились на влсьми открытых площадках, среди которых новые объекты в Узловой и микрорайона Сокольники города Новомосковска.

Кстати, в регионе сейчас действуют 83 хоккейные коробки. До начала следующего зимнего сезона, в 2021 году по Тульской области будет установлено еще 25 спортивных площадок с хоккейными бортами.

28 марта в Ледовом дворце Тулы прошла торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийских соревнований среди детских команд имени советского хоккеиста и заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова «Золотая шайба», на которой было отмечено, что в области ведется планомерная работа по развитию ледового спорта. А под брендом «Академии Михайлова» в следующем сезоне наша команда будет играть в Высшей хоккейной лиге.

На церемонии закрытия призерам и участникам соревнований, а также победителям детского творческого конкурса «Золотая шайба - путь чемпионов» вручили памятные награды. А завершилось мероприятие торжественным гала-матчем между сильнейшими командами турнира.