Первым замглавы администрации Тулы назначен Илья Беспалов Фото: Алексей ФОКИН

29 марта на должность первого заместителя главы администрации Тулы назначен Илья Беспалов.

Ранее, с 2015 года, он работал заместителем главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике. В целом на муниципальную службу Беспалов пришел в 2011 году на пост заместителя главы по экономическому развитию. До этого работал генеральным директором ОАО «Тульский молочный комбинат», ООО «Зернокомлпекс», финансовым директором ЗАО «Черкизово-Тула».