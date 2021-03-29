В Донском Тульской области снова больше 8 тысяч человек остались без воды Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 29 марта, с утра жители верхних этажей микрорайона Центральный в городе Донской Тульской области вновь остались без воды.

На этот раз прорвало трубу на улице Заводской, и в зоне пониженного давления оказались 101 дом. Также, в зоне аварии находятся 8 котельных.

Напомним, что в пятницу, 26 марта, в этом же микрорайоне из-за коммунальной аварии местные жители остались без водоснабжения почти на 12 часов.