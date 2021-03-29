В Тульской области осудили мужчину, насильно удерживавшего свою знакомую Фото: Алексей ФОКИН

Согласно материалам дела, 4 мая 2020 года в доме на улице Ленина в Плавске нетрезвый 35-летний мужчина поссорился со своей знакомой, избил ее металлическим предметом, нанеся легкие телесные повреждения, и потом некоторое время насильно удерживал ее в своей квартире.

Суд признал его виновным в преступлении по п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ и приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.