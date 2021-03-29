В Тульской области задержали магазинного вора Фото: Алексей ФОКИН

Женщина набрала на полках в супермаркете товары и попыталась скрыться, миновав кассы. Персоналу удалось остановить посетительницу и вызвать полицию.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел изобличили представительницу цыганского этноса в противоправном деянии. У нее были изъяты кухонные ножи и парфюмерия на сумму 6 тысяч рублей. Теперь в отношении 37-летней неработающей и ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 161 УК РФ.