Пожилому туляку продали сувенирный клад Фото: соцсети

Ловкие аферисты в Туле подошли на улице к 80-летнему пенсионеру и по «большому секрету» рассказали ему о том, что обнаружили клад со старинными монетами — очень дорогими. Но оформлять все по закону им некогда, поэтому они гораздо дешевле рыночной цены готовы все ему продать. Для достоверности злоумышленники продемонстрировали свою добычу.

Мужчина на месте принял решение выкупить все монеты, для чего снял с банковских счетов накопления, отдав незнакомцам свыше 600 тысяч рублей.

Лишь спустя несколько дней он решил рассказать о купленном кладе своим знакомым. Те распознали к кладе сувенирную продукцию, имитированную под золотые и серебряные деньги XIX века.

Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению местонахождения вероятных мошенников.