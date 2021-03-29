В Тульской области активизируются клещи Фото: соцсети

C 11 марта Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проводится еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами.

Специалисты отмечают, что в этом году туляки пока не обращались в медучреждения с жалобами на присасывание клещей. Но в ближайшие дни при стабильно плюсовой температуре днем и активном таянии снега, первые активные взрослые особи проснутся. Численность клещей быстро увеличивается, достигая максимума к середине мая, и остается высокой до середины или конца июня, в зависимости от погоды.

При этом главная мера профилактики – дератизация и акарицидная обработка мест массового пребывания людей – парков, скверов, зон отдыха пока невозможна из-за погодных условий. Поэтому стоит быть особо внимательными при прогулках на природе.

Юридическим же лицам, индивидуальным предпринимателям и балансодержателям территорий Тульской области Роспотребнадзор напоминает о необходимости организовать проведение следующих противоклещевых мероприятий: благоустройство территорий, их расчистку от мусора, валежника, сухостоя; проведение систематических мероприятий по борьбе с грызунами в строениях и на прилегающей территории; проведение акарицидных обработок парков, скверов, лесистых участков территории населенных пунктов, используемых для мест массового отдыха.