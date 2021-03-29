В Туле из горящего дома спасли 10 человек Фото: материалы пресс-служб

Утром 27 марта в многоквартирном доме на улице Фридриха Энгельса в Туле произошел пожар. На месте пожарные были через 6 минут. Открытое горение удалось ликвидировать за 22 минуты. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 14 человек и 5 единиц техники.

По лестничному маршу были спасены десять человек, один из которых ребенок.

В результате происшествия на кухне обгорела мебель, а сама квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.