В Туле из горящего дома спасли 10 человек
Фото: материалы пресс-служб
Утром 27 марта в многоквартирном доме на улице Фридриха Энгельса в Туле произошел пожар. На месте пожарные были через 6 минут. Открытое горение удалось ликвидировать за 22 минуты. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 14 человек и 5 единиц техники.
По лестничному маршу были спасены десять человек, один из которых ребенок.
В результате происшествия на кухне обгорела мебель, а сама квартира закоптилась по всей площади.
Причина пожара устанавливается.