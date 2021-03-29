В Туле выясняют обстоятельства гибели военнослужащего в бассейне Фото: соцсети

По предварительным данным, 28-летний мужчина почувствовал себя плохо во время плавания и начал тонуть. Происходило это во внеслужебное для него время, вечером. Молодой человек проходил службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Тульской области.

Несмотря на быструю помощь со стороны присутствовавших в бассейне очевидцев и прибывшей бригады скорой, спасти военнослужащего не удалось.

Командование Тульского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту смерти мужчины.