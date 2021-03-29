В тульской спортшколе на Дрейера навели порядок Фото: соцсети

Некоторое время назад из-за антиковидных мер руководство спортивной школы олимпийского резерва запретило родителям заходить в раздевалку. Таким образом, дети вынуждены были переодеваться в коридоре на холодном полу - в холле отсутствовали лавки.

После массовых обращений родителей лавки в холле установили, но в отношении раздевалок перемен не наступило. В них дети заходят с тренерами. Те, при необходимости, помогают ребятам переодеться, родителям там по-прежнему не место.