Более 1,5 тысяч квадратных метров асфальта уложили в Туле за ночь с субботы на воскресенье

Более 1,5 тысяч квадратных метров асфальта положили в Туле за ночь с субботы на воскресенье Фото: материалы пресс-служб

Так, асфальт укладывали на улицах Рязанской, Советской, Пирогова, Пушкинской, Металлургов, Железнодорожной и Токарева. Были задействованы 7 бригад.

Напомним, что в целом с начала 2021 года аварийно-восстановительный ремонт дорог литым асфальтом прошел на 75 участках. В общей сложности отремонтировано более 24 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Работы планируется завершить к 1 мая.