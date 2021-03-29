В центре Тулы иномарка протаранила жилой дом Фото: Алексей ФОКИН

Днем 28 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской в Туле в стену дома № 67 врезался автомобиль.

По предварительным данным, авария с участием «Mazda СХ-5» произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем, и он потерял управление автомобилем. Сидевшая рядом супруга, увидев это, повернула руль и увела автомобиль от столкновения со встречными машинами. Иномарка чудом не врезалась в остановку с людьми.

В ДТП никто не пострадал.