В Туле две мошенницы украли у 81-летней пенсионерки почти 360 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле две мошенницы обманули пенсионерку под видом медработников. Полиция выясняет все обстоятельства дела.

По предварительной информации, в квартиру к 81-летней тулячке пришли две неизвестные женщины. Они представились медицинскими работниками и предложили осмотреть пожилую женщину, оказать ей медицинские консультации. Пенсионерка согласилась, а после ухода лжемедиков обнаружила пропажу 358 500 рублей, которые были спрятаны у нее в комнате.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Личности злоумышленниц устанавливаются, ведется следствие.