Более 800 тысяч рублей мошенники похитили у туляков за прошедшие сутки

За прошедшие сутки мобильные мошенники похитили почти 820 тысяч рублей у семи жителей Тульской области. Полиция проводит проверки и ищет преступников.

Сотрудники УМВД России по Тульской области еще раз напоминают гражданам не сообщать никому данные своих банковских карт, не совершать покупки через неизвестные сайты, не давать предоплату. Также банковским служащим запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Будьте бдительны, не давайте мошенникам себя обманывать.