У туляка с дачи украли велосипед, удлинители и медный провод Фото: Алексей ФОКИН

В Туле у местного жителя обокрали дачу. 50-летний мужчина обратился в полицию с заявлением.

Он рассказал, что кто-то разбил стекло пластиковой двери в дачном доме в СНТ около поселка Октябрьский и вынес оттуда велосипед «Стелс», два удлинителя и 100 метров медного кабеля. Общая стоимость украденного составила 17 тысяч рублей.

Оперативники разыскали злоумышленника. Им оказался 41-летний нигде не работающий житель поселка Комсомольский. В преступлении он признался.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Имущество возвращено владельцу. Ведется следствие.