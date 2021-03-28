Где в Туле не будет электричества 29 марта Фото: Алексей ФОКИН

На ряде улиц Тулы отключат электроэнергию 29 марта. Это связано с проведением различного рода работ:

- устранение дефекта электрооборудования;

- обрезка деревьев;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- 9-й Октбярьский пр-зд, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б;

- 10-й Октбярьский пр-зд, 54-72 (чётн.), 59-89 (нечётн.);

- 11-й Октбярьский пр-зд, 62-86 (чётн.), 59-79 (нечётн.);

- Красноармейский пр-т, 16;

- пер. Перекопский, 81;

- ул. Ак. Павлова, 1-в

- ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.);

- ул. Демонстрации, 40;

- ул. Демьянова, 6;

- ул. Кап. Громова, 8;

- ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.);

- ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.);

- ул. Комарова, 1, 2, 2-а;

- ул. Кутузова, 88-а, 88-б;

- ул. Лейтейзена, 12;

- ул. М. Смирнова, 92;

- ул. Металлургов, 84-а, 84-б;

- ул. Н. Руднева, 56, 56-а, 56-б, 56-в, 58, 60, 60-а;

- ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.);

- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.);

- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а;

-ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 1-14 (чётн.);

- ул. Станиславского, 8-а, 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 12-б;

- ул. Сурикова, 7-а, 9, 11.

п. Северный:

- д. Зимаровка, ул. Центральная, 3-37.

п. Михалково:

- ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.);

- ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.)