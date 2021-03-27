Социальные пенсии туляков вырастут с 1 марта Фото: Алексей ФОКИН

Правительство России проиндексировало социальные пенсии на 3,4%. Они повысятся с 1 апреля,согласно постановлению кабмина.

Такая индексация коснётся больше 3,9 млн человек. На это из бюджета Пенсионного фонда выделили 12,8 млрд рублей.

Размер индексации будет рассчитан в соответствии с показателем прожиточного минимума гражданина за последние два года. Средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Напомним, что социальные пенсии получают люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, а также не имеющие достаточного подтвержденного трудового стажа для начисления страховой пенсии.