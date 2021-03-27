Куда обращаться тулякам в случае ЧС 27 марта

В городе круглосуточно дежурит администрация Фото: Алексей ФОКИН

В Туле каждые выходные дежурят представители администрации города.

Так, сегодня, 27 марта, в городе за порядком следит заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Ватулин Игорь Дмитриевич.

По всем вопросам в случае чрезвычайной ситуации туляки могут обращаться Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (корткий номер доступен только с городского телефона).