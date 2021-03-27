Житель Тулы взял аванс за изготовление лестниц, а работы не выполнил Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы взял аванс за изготовление лестниц, а работы не выполнил. Уголовное дело рассмотрел Ленинский районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, с июня 2016 по август 2019 35-летний обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил 10 договоров на изготовление и установку межэтажных лестниц. Однако либо работы по договорам не выполнил совсем, либо лестницы были сделаны не полностью. При этом деньги, которые ему заплатили вперед, гражданин присвоил - более 1 миллиона рублей.

Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.