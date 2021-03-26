Футбольный клуб из Тульской области в нынешнем сезоне дебютирует в третьем дивизионе первенства России Фото: соцсети

В зоне «Центр»ему будут противостоять курский «Авангард м», «Академия спорта» из Шебекино, «Академия футбола» из Тамбова, «Атом» из Ново-Воронежа, воронежский «Левый берег», «Локомотив» из Лисок, липецкий «Металлург м», «Металлург» из Старого Оскола, «Орел», «Елец» и «Динамо м» из Брянска.

А вот в кубковых играх зоны «Центр» к узловчанам также присоединится чемпион Тульской области - «Химик» из Новомосковска. Так что есть шанс увидеть дерби.

Первенство третьего дивизиона России стартует уже 24 апреля.