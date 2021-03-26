Жизнь замечательных людей: Ефим Григорьевич Шаин

На этой трогательной встрече присутствовали многие помнящие и искренне любящие Ефима Григорьевича люди: коллеги и студенты, родственники и друзья.

Детство и молодость Е.Г. Шаина прошли в далеком и солнечном Ташкенте. Школа, вуз, служба в армии — все было так, как у большинства советских людей в ту пору. И дело, которому он служил, было выбрано раз и навсегда, на всю жизнь — образование и воспитание молодежи.

В 1971 году закончил физико-математический факультет Ташкентского государственного педагогического института им. Низами по специальности «Учитель математики и черчения». Много лет преподавал и заведовал кафедрой в ТГПИ им. Низами. В 1988 году был переведён в Министерство народного образования Узбекской ССР на должность педагогического советника министра. В 1991 году получил должность в ЦК КП Узбекистана.

В 1995 году Е.Г. Шаин принял гражданство РФ, а с 1996 работал на кафедре социальной педагогики и социальной работы ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В 2010 году получил звание профессора, пять лет спустя стал заведующим кафедры социальных наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Ефим Григорьевич принимал активное участие в деятельности по повышению квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров и специалистов сферы социального обслуживания населения Тульской области. Он является автором более 180 научных работ, монографий и учебных пособий в области социальной работы и социальной педагогики. Активный популяризатор науки, лектор, общественный деятель, инициатор и организатор цикла региональных и всероссийских научных мероприятий в области семейной политики.

Профессор Шаин возглавлял университетскую организацию общества «Знание». Являлся членом президиума Тульского регионального отделения общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и семейных ценностей». Был аккредитованным экспертом в сфере образования на территории Тульской области и экспертом Тульского областного конкурса-фестиваля «Семья года». Состоял в экспертной группе по оценке инновационных моделей организации межведомственной работы по профилактике социального сиротства и в общественном совете при Министерстве труда и социальной защиты Тульской области.

Более полувека Ефим Григорьевич читал и выписывал «Учительскую газету». Он написал для нее множество статей. Рассуждал на совершенно разные темы: знакомил с поэтами, педагогами; отвечал на такие сложные вопросы, как «Принесут ли пользу базовые школы при педвузах?», «Бить или не бить?», «Готова ли российская система образования ко второй волне дистанционного обучения?» и высказывал свое мнение по поводу настоящей доброты и воспитания детей.

Сочетал юношеский романтизм и задор с глубокой житейской мудростью. Умел вести откровенный разговор и со школьниками, и со студентами, и с родителями тех и других. Умел чувствовать и разделять чужую боль, утешать, вселять надежду, вдохновлять. Ефим Григорьевич был Человеком с большой буквы, отдавал все силы и энергию любимой работе, сочетал юношеский задор и оптимизм с глубокой житейской мудростью.

Свою жизнь он посвятил одному делу – служению педагогике, образованию и воспитанию молодежи. Встреча никого не оставила равнодушным: в памяти свежи встречи, разговоры, дела... Каждый, кто выступил, с особой теплотой вспомнил те моменты, которые связывали его с Е.Г. Шаиным.

Низкий поклон Ефиму Григорьевичу! Университет помнит и любит!

Видеозапись встречи: https://youtu.be/IjZReoi1tq4