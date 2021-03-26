Три года за сбитую старушку в Тульской области: вынесен приговор водителю, устроившему ДТП Фото: Алексей ФОКИН

63-летний местный житель среди бела дня 14 ноября 2020 года совершил ДТП, выезжая с места парковки, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая в результате получила тяжелые телесные повреждения.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех категорий, на 2,5 года.