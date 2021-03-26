В Тульской области вакцинировано порядка 400 маломобильных жителей Фото: Алексей ФОКИН

Чтобы пройти вакцинацию на дому, маломобильному жителю нужно позвонить в свою поликлинику и сообщить о желании сделать прививку. С ним свяжутся, чтобы уточнить дату и время визита медицинской бригады для вакцинации по месту жительства или предложат доставку в медучреждение с помощью социального транспорта.

Среди тех, кто уже получил прививку от коронавируса - пациенты учреждений соцзащиты и те, кому тяжело выйти из дома и самостоятельно добраться до поликлиники. Большинство из них — пожилые люди, имеющие хронические заболевания. Поэтому они включены приоритетные группы по вакцинации.