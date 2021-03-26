Жители поселка Скуратово в Туле остались без воды Фото: Алексей ФОКИН

В зону отключения попало 757 домов в поселках Южный, Трудовой, Победа и Угольный, в которых проживают 3578 человек. Кроме жилых домов без воды остался детский сад на 148 воспитанников и две котельные.

Кстати, в Донском тоже с утра нет воды. В микрорайоне Центральном рано утром произошло повреждение водовода в районе домов № 11 и № 12 по улице Артема. На данный момент в зоне пониженного давления находится 101 дом с общим числом жителей 8064 человека. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.