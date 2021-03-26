Вместо кулаков — наезд машиной: нетипичный финал драки по-тульски Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в ноябре прошлого года два 22-летних парня поссорились, сидя в машине, припаркованной на улице Большая Кулига. Предположительно, один попросил другого подвезти его до дома, но тот отказался. Конфликт грозил перерасти в драку, но этого не случилось. Когда пассажир вышел из машины с намерением вызвать водителя на кулачную дуэль, тот просто завел двигатель и наехал на оппонента.

Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Поэтому решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет исправительной колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.