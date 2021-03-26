В Тульской области пойманы бензиновые воры Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, двое злоумышленников слили в ночное время бензин из автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного около дома в одной из деревень. Похитителей прельстило, что крышку бензобака можно было свободно открыть. При помощи шланга, злоумышленники перелили в принесенную с собой канистру около 20 литров бензина. И все бы, быть может, сошло им с рук, да вот только их заметил владелец авто.

В результате криминальную парочку удалось изобличить в краже. Преступниками оказались 20 и 26-летний безработные и ранее судимые местные жители. Они признались в содеянном. Сейчас их проверяют на возможную причастность к другим случаям хищения.