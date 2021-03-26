Устроивший пальбу в Тульской области мужчина приговорен к принудительному лечению Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, 27 июня 2020 года пьяный до невменяемости житель Куркинского района застрелил из ружья незнакомого мужчину. Причем, сделано это было, совершенно очевидно, неслучайно: вначале он издалека выстрелил в грудную клетку и живот, а после, уже с близкого расстояния — в ногу. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

После этого 27-летний здоумышленник выстрелил в водителя проезжавшей машины и в попавшихся на пути строителей, работавших на деревне Донские Озерки Куркинского района. Водителя пуля миновала, а рабочим, среди которых один все-таки оказался ранен, удалось скрыться в пристройке к дому.

Следующей жертвой невменяемого стрелка стал знакомый, к которому тот заглянул за сигаретами и спиртным. Тут в дело вмешался случай, и ружье дало осечку. После чего психически нездорового куркинца задержали.

Теперь находившегося в момент совершения преступления в состоянии хронического психического расстройства жителя Тульской области отправят на принудительное лечение за убийство и покушение на убийство.