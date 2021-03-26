В массовом ДТП на выезде из Тулы столкнулись грузовик, маршрутка и легковушка Фото: Алексей ФОКИН

Во второй половине дня 25 марта на Новомосковском шоссе в районе Большой Еловой столкнулись три автомобиля.

По предварительной версии, ВАЗ-2114 притормозил для совершения маневра поворота. В этот момент в него сзади врезалась грузовая «Газель». От удара легковушка вылетела на встречную полосу и по касательной зацепила маршрутку № 251 «Тула – Кимовск».

По имеющейся информации, в ДТП пострадал только водитель ВАЗа. После оказания медицинской помощи, он был отпущен.