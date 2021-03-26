Ремонт улиц Металлургов и Октябрьская в Туле начнут 15 апреля Фото: Алексей ФОКИН

Комплексные работы будут проводиться с соблюдением необходимых требований по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения. В их рамках - ремонт существующих и обустройство недостающих участков тротуаров, благоустройство остановочных площадок с организацией заездных карманов для общественного транспорта, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков.

Кроме того, на этих улицах, ремонт которых проводился более 7 лет назад, установят два новых светофора - на перекрестке Октябрьской и Большой, а также возле ТЦ «Демидовский» на Металлургов.

Стартовав 15 апреля, реконструкция продлится до самого конца лета.