Оправданного ранее алексинского стрелка будут судить по второму разу Фото: материалы пресс-служб

Краткая предыстория: в конце 2019 года в ходе уличного конфликта 29-летний Станислав Волошин, на тот момент стажер полиции, выстрелами из «сайги» ранил одного человека и убил другого. На «разборки» с группой местных спортсменов Станислава позвал младший брат Роман. По одной из версий, кто-то из оппонентов применил в отношении братьев травматическое оружие, и уже после этого стажер выстрелил в ответ.

В конце прошлого года присяжные оправдали Волошина. Его освободили прямо в зале суда. Теперь же Тульский областной суд отменил оправдательный приговор.