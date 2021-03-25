В Тульской области загорится вечный огонь на Кургане Бессмертия Фото: материалы пресс-служб

Курган Бессмертия на территории муниципального образования Болотское в районе поселка Сестрики Белевского района был возведен трудящимися Белевского района над могилой неизвестного солдата 21 октября 1967 года в память о павших в боях за Родину в 1941-1945 годах. С тех пор вечный огонь зажигали от баллонного газа лишь по случаю праздничных мероприятий и перезахоронения павших воинов.

В 2017 году была проведена масштабная реконструкция мемориального комплекса, благоустроена территория, организовано освещение и видеонаблюдение. Тогда же было решено и подвести газ.

На данный момент полностью завершено строительство линейной части газопровода. При его прокладке использовался метод горизонтально-наклонного бурения для прохождения под лесополосой. Общая протяженность газопровода составила 807 метров.

А загорится вечный огонь под Сестриками уже в начале апреля 2021 года.