В Тульской области сбили двух пешеходов Фото: материалы пресс-служб

Так, 24 марта в пять часов дня в Туле, на улице Кирова, 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Citroen С4», при повороте налево на регулируемом перекрестке, совершил наезд на пешехода, мужчину 1961 года рождения. В результате ДТП тот получил травмы и после оказания медицинской помощи отпущен.

А ближе к полуночи на улице Первомайской города Новомосковска молодой человек 2000 года рождения за рулем «ГАЗ 31105» совершил наезд на мужчину 33-х лет, который, согласно правилам дорожного движения в темноте двигался на краю проезжей части навстречу транспортному потоку. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.