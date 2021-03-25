Тульская пенсионерка подарила телефонным мошенникам 844 тысячи рублей Фото: Алексей ФОКИН

70-летней жительнице на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что пенсионерке начислена денежная компенсация за совершенное у нее прежде хищение. Для получения денег необходимы реквизиты банковской карты. Тулячка сразу же их предоставила, после чего обнаружила списание со счета 844 тысяч рублей.

Сумма практически составила ту, что пенсионерка перечислила злоумышленникам чуть ранее - 850 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.