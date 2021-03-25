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Общество25 марта 2021 14:44

В Тульской области задержан парковый грабитель

В Новомосковске задержали подозреваемого в грабеже
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области задержан парковый грабитель

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, в вечернее время в городском парке неизвестный напал на 48-летнюю местную жительницу. Скрывая лицо, он выхватил у женщины сумку, в которой лежал мобильный телефон, и скрылся.

Несмотря на темное время суток и сложность с определением примет нападавшего, полицейские сумели вычислить 26-летнего неработающего ранее судимого жителя города Донского. Подозреваемый был доставлен в отдел МВД для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.