Нынешним летом в Туле благоустроят одно городское пространство и 57 дворов Фото: Алексей ФОКИН

За обустройство именно этих дворов жители проголосовали в прошлом году. Сейчас уже заключены контракты с подрядчиками.

Кроме этого, приведут в порядок общественное пространство расположенное на ул. Кирова, 10 и ул. Епифанской, 125. Его в прошлом году выбрали сами туляки путем голосования. Помимо основных видов работ по благоустройству, в небольшом сквере установят скамейки, спортивное и детское оборудование.