Двое туляков отправятся в тюрьму за съемки детского зоопорно Фото: Алексей ФОКИН

Двое местных жителей признаны виновными в незаконном изготовлении порнографических фильмов. Заседания по данному делу проходили в закрытом режиме, обвиняемые привлекали к съемкам несовершеннолетнюю девочку.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что школьница занималась проституцией, имела анкету на соответствующем сайте. Обвиняемые наткнулись на нее в интернете, когда искали героинь для своих роликов. При этом они пошли на шантаж: либо она занимается на камеру сексом с собаками и получает деньги, либо они расскажут о ее «подработке» на сайте родителям.

Решением суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а второму – в виде 4 лет.