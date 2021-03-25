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Спорт25 марта 2021 12:02

В Туле стартовала продажа билетов на кубковый матч «Арсенал» - ЦСКА

Четвертьфинальная игра пройдет дома
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле стартовала продажа билетов на кубковый матч «Арсенал» - ЦСКА

Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» вновь примет на своем поле столичный ЦСКА. Игра пройдет 8 апреля в 19.30.

В этот раз билеты онлайн продавать не будут. Кассы работают с 13.00 до 19.00, билеты продают не больше четырех в одни руки. Владельцы сезонных абонементов смогут пройти по ним на матч бесплатно.

При входе на игру зрители должны быть в масках и перчатках. Болельщиков просят прибыть на стадион заранее — для прохождения досмотра и замера температуры.

Футбол