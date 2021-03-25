Возбуждено уголовное дело в отношении руководства Центра организации отдыха детей и молодежи города Тулы Фото: Алексей ФОКИН

Центр организации отдыха детей и молодежи города Тулы был создан в 1999 году. Учреждение, находящееся в подведомственном подчинении управления образования администрации города, обеспечивает отдых в таких лагерях как «Орленок», «Березка», «Имени Саши Чекалина», «Космос».

По имеющейся информации, в центре были выявлены факты, которые позволяют предположить то, что в организации осуществлялось фиктивное трудоустройство. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет порядка 250 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».