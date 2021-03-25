В Тульской области пожарные оказали помощь коту, несколько дней просидевшему на дереве Фото: материалы пресс-служб

На пункт связи части Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение от диспетчера ЕДДС, в которую обратились городжане с сообщением о том, что на улице Вокзальной на одном из деревьев уже несколько дней находится кот.

Силами спасателей животное было снято с высоты примерно 10 метров. Вызволяли кота огнеборцы с использованием имеющегося пожарно-технического вооружения.