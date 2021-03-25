Новый перинатальный центр в Туле готов на 70 процентов Фото: материалы пресс-служб

Центр оснастят самыми последними новинками медицинской техники. В операционных установят телемедицинские комплексы. Здесь будут работать порядка 150 медиков, среди них 52 врача.

Учреждение, рассчитанное на 140 коек, также будет включать в себя 16 лабораторий - под них отвели практически весь первый этаж. Плюс отделение реанимации и выхаживания новорожденных, родовое отделение, котельную, пищеблок и даже кафетерий.

Первых малышей здесь готовятся встретить уже в январе 2022 года.