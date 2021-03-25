Стоимость путевое к детские лагеря Тульской области вырастет на 10% из-за коронавирусных ограничений Фото: Алексей ФОКИН

В нынешнем году в летней оздоровительной кампании будут задействованы 222 организации отдыха региона, в которых соберется около 12 тысяч школьников.

Поскольку, согласно требованиям Роспотребнадзора, наполняемость детских загородных лагерей не должна превышать 50%, изменится стоимость путевок — они подорожают на 10%.

Прием заявлений на получение путевки для детей 7-15 лет в загородные и санаторные лагеря Тульской области будет вестись через автоматизированную систему «Отдых и оздоровление детей» на портале «Госуслуги71». Прием документов начнется с 19 апреля.