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Коронавирус Covid-1925 марта 2021 9:42

Работодатели региона должны обеспечить вакцинацию от коронавируса 80% сотрудников

Опубликованы корректировки в региональный указ о коронавирусных ограничениях
Игорь КОПЫТОВ
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Работодатели региона должны обеспечить вакцинацию от коронавируса 80% сотрудников

Фото: Алексей ФОКИН

Так, работников каиегории 65+ рекомендуется перевести на удаленку. Для них же отменен обязательный режим самоизоляции. Кроме этого необходимо установить гибкий график работы для всех сотрудников, если это позволяет характер деятельности.

Для привившихся от COVID-19 введены послабления по посещению различных мероприятий. Но справку надо иметь при себе.

Наряду с этим на территории Тульской области продолжает действовать масочный режим и запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. А работодателям рекомендовано организовать массовую вакцинацию своих работников.