Минтруд РФ запускает программу по переобучению граждан, благодаря которой порядка 170 тысяч человек смогут получить новые навыки.

Ищущие работу граждане смогут пройти обучение по новым образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства. В 2021 году РАНХиГС предложит 582 такие программы.

Помимо Президентской академии операторами федерального проекта выступят Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия.

Бесплатное обучение пройдут граждане, которые не могут найти работу по имеющейся специальности, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, неработающие матери детей дошкольного возраста и люди старше 50 лет.

— С 2021 года 3 федеральных оператора будут осуществлять координацию на территории всей Российской Федерации программ обучения: РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия. Это позволит реализовать обучение во всех субъектах РФ, в том числе используя дистанционные технологии. В общей сложности около 170 тыс. человек смогут получить новые знания, которые помогут им в трудоустройстве или открыть собственное дело, — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

— Структура занятости всех стран претерпевает серьезные изменения. Этот процесс усилился во время пандемии, затормозив одни отрасли и дав толчок к развитию других, — комментирует ректор РАНХиГС Владимир Мау. Программа обучения наиболее незащищенных категорий граждан дополнит комплекс мер, уже предпринятых Правительством России, которые создают условия для восстановления уровня занятости, помогают людям своевременно адаптироваться к постпандемийным реалиям. Многолетняя экспертиза и разветвленная сеть филиалов Академии обеспечат уже в этом году обучение более пятидесяти тысяч сограждан, помогут им получить новую востребованную специальность и работу.

Среди направлений подготовки Президентской академии в рамках проекта «Содействие занятости» — бухгалтерский учет и анализ, информационная безопасность, дизайн, реклама, управление персоналом, управление в сфере туризма и индустрии гостеприимства, государственное и муниципальное управление и другие.

В настоящее время филиалы РАНХиГС совместно с региональными органами власти анализируют объем и структуру безработицы в отдельных регионах, а также проводят консультации с ключевыми работодателями. По итогам этой работы образовательные программы будут адаптированы под потребности каждого конкретного региона. При переобучении будут учтены требования и пожелания работодателей, что позволит выпускникам стать более востребованными на рынке труда.