Среди несовершеннолетних нарушителей в Туле больше всего тех, кто не носит маски Фото: Алексей ФОКИН

Из рассмотренных 172 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей больше всего претензий было как раз ко взрослым - 128 случаев ненадлежащего исполнение своих обязанностей. За распитие алкогольной продукции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянение ответственны оказались 7 подростков, за нарушения в области дорожного движения – 9, а за нарушение масочного режима – 16.