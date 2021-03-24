Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 марта 2021 12:40

Среди несовершеннолетних нарушителей в Туле больше всего тех, кто не носит маски

Территориальные муниципальных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели заседания
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий

Среди несовершеннолетних нарушителей в Туле больше всего тех, кто не носит маски

Фото: Алексей ФОКИН

Из рассмотренных 172 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей больше всего претензий было как раз ко взрослым - 128 случаев ненадлежащего исполнение своих обязанностей. За распитие алкогольной продукции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянение ответственны оказались 7 подростков, за нарушения в области дорожного движения – 9, а за нарушение масочного режима – 16.