В Тульской области безработный поживился двумя бутылками виски в чужом доме Фото: Алексей ФОКИН

Так, злоумышленник, по предварительным данным, проник в дом путем отжатия пластикового окна. Предметом преступного посягательства стали денежные средства в размере 3,5 тысяч рублей и две бутылки виски, оставленные в помещении хозяйкой.

Учитывая обстоятельства — вор однозначно знал, что женщины дома не будет - полицейские среди основных версий рассматривали вариант причастности к краже кого-то из проживающих поблизости. На этом основании был задержан 21-летний неработающий ранее судимый местный житель, который признался в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.