В Тульской области пожилой мужчина обокрал соседа

В Кимовском районе задержан 62-летний неработающий ранее судимый мужчина, который, по предварительным данным, в ночное время проник в сарай, принадлежащий жителю Епифани. Помещение не запиралось на замок, чем и воспользовался злоумышленник, уведя оттуда пять ягнят и двух овец.

Ущерб хозяина скота составил 25 тысяч рублей. Предположительно, хищение было совершено с целью дальнейшего сбыта скота.

Полицейские оперативно установили подозреваемого, в отношении которого заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ.